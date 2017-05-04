Саратов, 4 мая, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Особого внимания заслуживают 6 приоритетных направлений: транспортная развязка в микрорайоне «Стрелка», улица Н.Г. Чернышевского (от улицы Шелковичной до Вольской), Набережная Космонавтов (от улицы Московской до моста Саратов-Энгельс), развязка в районе ДК «Рубин» (улицы Жуковского, Планерная, Высокая), кольцо КП ГАИ (пересечение Усть-Курдюмского шоссе и улицы Соколовогорской, транспортный узел — 3-я Клиническая больница — СГТУ — Октябрьский поселок. К такому выводу пришла рабочая группа в Саратовской гордуме, сообщает ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка

По информации руководителя рабочей группы депутата Олега Комарова, проведен анализ 30 проблемных участков дорожной сети, на которых существуют проблемы с пропускной способностью транспорта. Из них выбрано 6 направлений. Как он отметил, сейчас стоит вопрос «детального анализа механизмов возможного снижения стоимости проектирования».

По итогам обсуждения принято решение вынести эту тему на ближайшем заседании постоянной комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле и направить предложения о разработке соответствующей целевой программы и выделении необходимого финансирования для ее осуществления в адрес администрации Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Сергея Плешакова, в регионе в 2017 году на дороги выделено 8,1 млрд рублей, из которых 6,9 млрд — средства регионального бюджета и 1,2 млрд — из федеральной казны. Объем муниципальных дорожных фондов составит 500 млн рублей. На федеральные дороги региона будет направлено 2,7 млрд.

По словам Плешакова, область вошла в число регионов, где в рамках приоритетного направления развития РФ «Безопасные и качественные дороги» планируется реализация проекта комплексного развития транспортной инфраструктуры в Саратовской городской агломерации включающей город Энгельс. В рамках этой программы в 2017 году будет отремонтировано и приведено в нормативное состояние 87 участков дорог и улиц протяженностью 143 км, ликвидировано 60 «очагов аварийности.

Проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан до 2025 года, и ежегодно, из средств федерального бюджета будет оказываться финансовая поддержка в размере 1 млрд рублей.

Читайте также: На дорогах Саратовской области в 2017 году будет освоено 8,1 млрд рублей