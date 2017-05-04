Анкара, 5 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Турецкий референдум, утвердивший расширение полномочий президента республики и одновременно продемонстрировавший наличие раскола среди граждан страны, стал своеобразным водоразделом между Турцией и ЕС. Причем Эрдоган не на пустом месте заявлял, что Евросоюзу нужна такая страна, как Турция: своим положением на Ближнем Востоке Турция является (по мнению официальной Анкары) важным стратегическим интересом Евросоюза, возможностью, от которой не отказываются.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Увы, эти предположения не оправдались. Европейские лидеры не готовы прощать Турции любые сдвиги, включая метаморфозы светского государства на пути к республике исламистского типа. А игра Эрдогана на религиозной основе противоречий — столкновении христианской Европы и его мусульманской родины — пришлась не по душе руководству объединенной Европы.

Теперь Брюссель начал с Анкарой игру предложений, отказов и манипуляций. Меркель уже высказалась в том ключе, что с Турцией разговаривать, конечно же, надо, но речи о членстве страны в ЕС не идет.

В чем состоят интересы каждой из сторон и так ли все однозначно, читайте в статье: Евросоюз не поддается давлению Эрдогана

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