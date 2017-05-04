Москва, 4 мая, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Сегодня, 4 мая, президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле совместное заседание Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ (многофункциональных центров), независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

В этой связи правительство опубликовало информацию о результатах выполнения «майских указов» президента от 2012 года по 11 направлениям экономической, социальной, оборонной и государственной политики.