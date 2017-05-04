Каракас, 5 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Требование оппозиции о санкционировании протестного шествия не было удовлетворено, правительство страны категорически отказало в проведении заявленного мирным мероприятия. Однако было бы неверно искать причину этого отказа в страхе президента перед протестом. Проблема в другом: «мирность» протестной акции вызывает обоснованные сомнения.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

Неизвестные снайперы уже вмешивались в процесс, противостояние уже принесло жертвы, и нет никакой гарантии, что история не пойдет по нарастающей. Да и правительство, которое делает выводы из ошибок других стран, понимает разницу между тем, как полиция ликвидирует реальную угрозу в чрезвычайной ситуации, и тем, как неизвестные открывают огонь по протестующим и силовикам. Учитывая градус напряженности среди манифестантов, несложно предсказать дальнейшее развитие событий.

Лучший вариант здесь — объявление военного положения и жесткий контроль над процессом. Но трудность состоит в том, что как раз это Николас Мадуро сделать не может. Военные занимают нейтральную позицию, и у президента нет уверенности в том, что они встанут на его сторону и выполнят его приказ.

Чем чревато создавшееся положение, читайте в статье: Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?

Другие статьи Владимира Добрынина