Москва, 5 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Официальные лица Украины теперь уже заявляют о том, что с безопасностью во время «Евровидения» проблем не будет и ни о каких провокациях у них сведений нет. Между тем незадолго до того в прессе появились публикации о том, что прямо во время конкурса в зале может быть устроен теракт. Организацию которого спишут на ДНР и, конечно же, «контролирующую сепаратистов» Россию, таким образом показав, какую угрозу для всей Европы являет кровожадная Москва.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

Образ кровожадности вообще не дает покоя украинским властям, чего стоит только пресловутый галлюцинаторный крокодил, которого Порошенко предъявил ошеломленным слушателям во время выступления в Chatham House. Этот крокодил, по мнению Порошенко, лучший образ проводимой Россией политики, которая занимается исключительно тем, что ищет, «абы кого пожрати». И все потому, что не знает истинных ценностей демократии и свободы.

Кстати, о ценностях. Умение лавировать между реальной и оценочной стоимостью демонстрируют украинские порты, которые намеренно занижают (да-да, занижают) свои показатели, чтобы сбить свою стоимость и затем быть проданными нужным людям по сходной цене. А тут еще, как назло, всем не до Украины. Европа занята Францией, США — Северной Кореей, Афганистаном и спасением российских сектантов-экстремистов… И на всем этом фоне резвится седовласый инфантил, перепутавший окружающий мир даже не с бизнесом, а с рулеткой. Вот только шансов в ней, как водится, маловато.

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