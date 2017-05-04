Вашингтон, 4 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Китайские плавучие АЭС нарушат стратегический баланс в Юго-Восточной Азии за счет удара по главенству права и позициям США в регионе и позволят Пекину нарастить войска в регионе и ввести над ним зону воздушной идентификации, пишет Джеффри Орданиэль в статье для The Strategist.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

По его мнению, подобным планам Китая должны противостоять администрация президента США Дональда Трампа. Вашингтону следует вести обсуждения относительно превентивной дипломатии и собирать общественное мнение стран региона против плавучих АЭС на территориях.

Читайте также: Китай взялся за строительство мини-АЭС собственной разработки

Речь идет о нескольких малогабаритных модульных ядерных реакторов морского использования, получивших кодовое обозначение ACPR50S. Ожидается, что Пекин сможет разместить их в Южно-Китайском море для снабжения энергией насыпных островов к 2020 году.

Если это произойдет, весь стратегический расклад в регионе поменяется: для защиты реакторов Китай усилит свою военное присутствие в важнейшем регионе мира и получит возможность перекрыть водную артерию, считающуюся «горлом мира».

Также наличие АЭС станет для Китая инструментом стратегического сдерживания, поскольку любой вооруженный конфликт может привести к ядерной катастрофе в важном для торговли и морских коммуникациях регионе.

Читайте также: На спутниковых снимках искусственных островов КНР нашли системы вооружений

В настоящее время инфраструктура Китая на искусственных островах снабжается с помощью дизельных генераторов, а также ограниченными источниками солнечной и ветряной энергии.

По данным СМИ, АЭС будут применяться для производства электроэнергии, тепла и опреснения воды на самых отдаленных островах, а также для морской разведки месторождений нефти и газа. Частично этот проект финансируется вооруженными силами Китая.