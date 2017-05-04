Киев, 4 мая, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Киев готов к проведению «Евровидения-2017», заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает 4 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

По его словам, в городе все готово для приема гостей и проведения песенного конкурса: новые парки, территория вокруг Международного выставочного центра, фан-зоны, безопасность, подъездные пути и даже мусорные баки.

«Обязательства, взятые на себя городом, мы выполнили на все 100%», — сказал Кличко.

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Он напомнил, что Киев вложил 200 млн гривен ($7,54 млн) в проведение «Евровидения-2017». Среди реализованных проектов — строительство объектов с учетом передвижения по ним людей с ограниченными возможностями, а также курсы английского языка для украинских таможенников, которые смогут оказывать иностранцам помощь при ориентировании в городе.

Напомним, в Киеве пройдет 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017», в котором примут участие 42 страны. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй — 11 мая. Заключительная часть конкурса состоится 13 мая.

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Россия отказалась от участия в конкурсе после того, как Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской представительнице Юлии Самойловой въезд в страну. Запрет СБУ был вызван тем, что российская певица «нарушила украинское законодательство», выступив ранее в Крыму.

Также от трансляции конкурса в России отказались «Первый канал» и ВГТРК.