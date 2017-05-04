Ярославль, 4 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В совет директоров АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» вошли директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов и заместитель директора регионального департамента ЖКХ Марина Уткина. Такое решение принято на общем годовом собрании акционеров акционерного общества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство региона планирует перевести в «ЯрОбл ЕИРЦ» коммунальные платежи всех жителей региона. Оно учреждено частными лицами в ноябре 2016 года. В марте этого года 25% плюс 1 акция АО «ЯрОбл ЕИРЦ» были переданы в собственность Ярославской области.

В совет директоров предприятия входят шесть человек, решения принимаются большинством голосов, вне зависимости от количества акций, которые имеют члены совета директоров. Так что на уровне обычных решений два чиновника правительства области не обладают правом блокирующего голоса и имеют равные права с остальными членами совета директоров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношения Ярославской области, есть ряд решений, по которому совет директоров должен прийти к единогласию. И тем самым любой голос против становится блокирующим. Но это, как правило, касается крупных сделок и судьбоносных для предприятия решений.

Кто остальные четверо членов совета директоров организации, которая призвана осуществлять расчеты с оборотом около 20 млрд рублей в год, в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области не смогли пояснить. Отказались предоставлять данную информацию и в самой компании. Нет такой информации и на сайте «ЯрОблЕИРЦ».

«В собственности Ярославской области находятся 12 пакетов акций осуществляющих деятельность акционерных обществ, общей стоимостью 2,97 млрд. руб., без учета миноритарных пакетов акций. Кроме того, департамент осуществляет полномочия собственника имущества 5 государственных предприятий Ярославской области, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории региона», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношения Ярославской области Максим Фролов.