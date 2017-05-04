Барнаул, 4 мая, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Алтайские единороссы подвели итоги заявочной кампании на участие в праймериз. Как сообщают сегодня, 4 мая, «Вести-Алтай», всего регистрацию прошли 177 человек. По итогам предварительного голосования, которое 28 мая пройдет на 60 счетных участках, определятся 25 человек, которые пойдут на выборы в Барнаульскую Думу по одномандатным округам и в составе территориальной группы «Единой России». Получается, что на каждое кресло будут претендовать по 4 кандидата от «Единой России».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Политическая агитация-2016 в Барнауле

Как пояснил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования «Единой России» Юрий Еремеев, состав участников предстоящего голосования представляет все сферы Барнаула.

«Среди тех, кто у нас зарегистрирован, 65% не принадлежат к партии «Единая Россия» или каким-либо другим партиям», — подчеркнул он.

В городах и районах края предварительное голосование пройдёт в формате конференции, на которой члены партии обсудят перспективы развития территорий и выберут своих кандидатов в местные парламенты. Сегодня съезды начнутся в Заринске, завтра, 5 мая, — в Заринском и Алтайском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 10 сентября — партия власти готовится к участию в муниципальных выборах. Осенью 2017 года в условиях жесткой конкуренции будут выбирать мэров крупных алтайских городов и муниципалитетов. Всего на муниципальном уровне в регионе будет разыграно 7 тысяч депутатских мандатов.

Депутатов Барнаульской городской думы изберут на прямых выборах, а вот глава столицы Алтайского края будет определен по конкурсу.