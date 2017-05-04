Новосибирск, 4 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В Новосибирске начались репетиции военного парада — сотни горожан собрались на площади Ленина 3 мая, чтобы посмотреть на марширующих военнослужащих и сфотографироваться на фоне военной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM 9 Мая в Новосибирске в 2016 году

В 2017 году список участников парада в Новосибирске пополнится новыми расчетами. Впервые в рядах новосибирского гарнизона по Красному проспекту пройдут 40 воспитанников «Юнармии» и сводный парадный расчет девушек, проходящих службу в новосибирском гарнизоне.

Проход военной техники на репетиции открыл танк Т-34, ставший символом Победы. По окончании репетиции парада, уже на ул. Ипподромской, шесть гаубиц сделали пробные залпы. Отметим, что новосибирским военнослужащим предстоит еще одна репетиция, утром 6 мая.

Сам военный парад начнется 9 мая в 10−00 по местному времени и пройдет по Красному проспекту от Октябрьской магистрали до ул. Фрунзе. Участвовать в нем будут 31 единица техники и 1723 человека. Над площадью Ленина пролетят четыре вертолета МИ-8, два вертолета Ми-24 и два истребителя МиГ-31.

Кроме того, запланированы акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», городской велопробег «Километры Победы», концертные и интерактивные программы.

Как отметили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, тема празднования 9 Мая в этом году: «Мы этой памятью сильны».

«Сегодня, когда с момента окончания Великой Отечественной войны прошло больше полувека, когда выросли поколения, для которых события тех лет — это зачастую раздел из учебника истории, памятники и монументы становятся хранителями памяти о подвиге земляков. Именно поэтому в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в 2017 году в Новосибирске решено использовать тему образов памятников и монументов России», — сказала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Анна Терешкова.

Стоит отметить, что праздничные и памятные мероприятия, посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной войне, уже стартовали в Новосибирске.

Сегодня, 4 мая, для жителей микрорайонов праздничные мероприятия устраивают ТОСы. 5 мая на территории Первомайского сквера состоится патриотический фестиваль «Парк Победы». Участники фестиваля подведут итоги первого этапа реализации акции «Эстафета патриотизма поколений». Парк условно будет разбит на три зоны: «Прошлое, Настоящее, Будущее». В «Прошлом» будет оформлена фотозона в стилистике военных лет, в «Настоящем» пройдут тематические мастер-классы, презентации военно-спортивных клубов и общественных организаций, а в «Будущем» запланированы работы в миниатюре — техника военных лет и реконструкция парада на Красной площади 1941 года.

8 мая в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

Стоит отметить, что 8 и 9 мая в Новосибирске будет организована онлайн-трансляция мероприятий празднования 72-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

Завершится празднование поздно вечером 9 мая запуском пяти фейерверков и одного военного салюта.