Пермь, 4 мая, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае увеличатся социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате повышения (с учетом роста цен на продукты питания и товары для детей, а также уровня инфляции) средний размер выплат в зависимости от возраста ребенка будет варьироваться от 7 до 12 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Кроме того, будут проиндексированы и денежной выплаты приемным родителям и оплата проезда данной категории детей. Рост составит 5,3%.

Стоит отметить, в Пермском крае примерно 11 тысяч детей, оставшихся без полпечения родителей, проживает в приемных семьях или находится под опекой. Опекуны и приемные семьи детей-сирот из регионального бюджета ежемесячно получают средства на оплату расходов на питание, одежду, коммунальные услуги, посещение музеев, театров и выставок. Дополнительно выделяются средства на проезд детей-сирот в городском, пригородном и транспорте в сельской местности.