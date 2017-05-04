Омск, 4 мая, 2017, 09:08 — ИА Регнум. На первый путь омского вокзала сегодня прибыл «Поезд Победы». Его встречали сотни людей, — ветераны, школьники, военные, передает ОТР.

Игорь Свирин ИА REGNUM «Поезд Победы» на Киевском вокзале Москвы. 9 мая 2016 года

В составе эшелона — 12 вагонов. На платформах размещены и образцы современных вооружений, и техника времён Великой Отечественной войны.

Есть и специальный вагон, где ветеранам оказывают медицинскую консультативную помощь. Кроме этого, развёрнуты пункты приёма на военную службу по контракту. Поезд Победы стартовал из Иркутска и уже проехал Красноярск, Юргу и Новосибирск.

Навстречу Поезду Победы из Пензы выехал второй такой же состав. Он проходит через Самару, Уфу, Чебаркуль и Челябинск. Оба агитпоезда встретятся 5 мая в Екатеринбурге.