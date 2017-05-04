Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Власти Чукотки не ждут бума обращений за дальневосточным гектаром, но для предоставления земли открыты 14% территорий округа. Это связано со спецификой региона — он находится за полярным кругом. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, журналистам рассказал губернатор Чукотки Роман Копин.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Чукотский автономный округ готов обеспечить дальневосточными гектарами порядка 15 млн человек, но пока поступило всего 200 заявок.

«Почти все они от местных жителей или от тех, кто знает, что такое Чукотка и специфика региона. Мы не ждем бума по обращениям, на сегодняшний день для выдачи земельных участков открыто порядка 14% территории. В относительных цифрах это немного, но позволит обеспечить дальневосточным гектаром порядка 15 миллионов человек», — подчеркнул Роман Копин.

Глава отметил, что считает программу по предоставлению земли нужной, прежде всего, местным жителям. Причем, по словам губернатора, закон позволил оформить земельные отношения «по понятным правилам и в быстрые сроки».

Как сообщало ИА REGNUM, кроме местных жителей, на гектар на Чукотке претендуют заявители из Москвы и Московской области, Томска, Хабаровского края, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Ростовской и Новосибирской областей.

В частности, жительница Томской области подала заявку на гектар в селе Кепервеем Билибинского района. Она намерена развивать там туристический бизнес. Основная часть местных жителей планирует использовать гектар для ведения личного подсобного хозяйства.