Вашингтон, 4 мая, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Законопроект о финансировании федерального правительства до конца финансового года принят палатой представителей американского Конгресса, сообщает Reuters.

Whitehouse.gov Конгресс США

Голосование проходило 3 мая, поддержали бюджет 309 человек, отвергли — 118 конгрессменов. Бюджет до конца финансового года составляет $1,1 трлн, причем большая доля выделяется на противодействие террористической угрозе ($15 млрд).

Напомним, финансовый год в США заканчивается 30 сентября (в России — 31 декабря). После голосования в Конгрессе документ будет рассмотрен американским сенатом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет был согласован 30 апреля. Конгрессмены добились от администрации и американского президента Дональда Трампа отказа финансировать из бюджета строительство стены на границе с Мексикой.

По прочим острым вопросам достигнут компромисс. Сейчас США живут по временному бюджету, который был подписан 28 апреля и будет действовать до 5 мая.

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После дебатов о бюджете в Конгрессе Трамп заявил, что недоволен. В соцсети он написал, что «нужно хорошее «закрытие» правительства в сентябре, чтобы исправить этот беспорядок».