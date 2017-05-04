Барнаул, 4 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Житель Барнаула Сергей Сивцов будет отмечать теперь два дня рождения в году: официальный — в мае, а неофициальный — в апреле 2017 года, когда кардиохирургии Алтайской краевой клинической больницы (АККБ) спасли ему жизнь. Подробности о проведенной впервые операции при тотальном расслоении аорты сообщают «Вести-Алтай».

Вести-Алтай Житель Барнаула Сергей Сивцов будет отмечать теперь два дня рождения в году

О патологии аорты человек, как правило, узнаёт внезапно. Сергея Сивцова сердце прежде не беспокоило, даже за давлением он особо не следил, и вдруг — боль до потери сознания.

Скорую вызвала супруга — Ольга Сивцова. По ее словам, она знает о существовании, так называемого, «золотого часа» для подобных пациентов, но в данном случае счет шел на минуты: Сергею диагностировали тотальное расслоение аорты. При таком диагнозе если сразу не вызвать скорую, больные погибают по пути в больницу, во время операции или в первые сутки после неё. За два месяца Сергею сделали три операции: сначала на брюшной аорте, а позже полностью заменили протезом грудной отдел. В год алтайские врачи могут спасти до 20 таких пациентов.

Вести-Алтай Житель Барнаула Сергей Сивцов будет отмечать теперь два дня рождения в году

По словам заведующего кардиохирургическим отделением АККБ Дмитрия Ананьева, хирурги регулярно связываются с районными больницами, объясняя, как действовать при подозрении на опасный диагноз. Когда счёт идёт на минуты, важно эти минуты не упустить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ядро кластерного объединения, которое организовано и работает в нагорной части Барнаула, составляют шесть ведущих медицинских организаций региона:Алтайская краевая клиническая больница,Алтайский краевой онкологический диспансер,барнаульская городская больница №5,Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн,перинатальный центр «ДАР» иФедеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Но в скором времени алтайский медицинский кластер пополнится еще одним важным звеном. Речь идет о Центре позитронно-эмиссионной томографии(ПЭТ-центр), который будет специализироваться на диагностике онкологических заболеваний. Его строительство также ведется на принципах государственно-частного партнерства. Соглашение об этом подписано с Международным Институтом биологических систем.