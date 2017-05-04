Москва, 4 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 4 мая, пройдёт совместное заседание Госсовета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития по реализации «майских» указов президента Владимира Путина. На обсуждение вынесены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Кремля.

Апрель 2017 года, Чебоксары. Строительство многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья

На мероприятии запланированы доклады главы Минэкономразвития Максима Орешкина, главы Минтруда Максима Топилина, главы Минстроя Михаила Меня. Также запланировано, что выступят губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Чувашии Михаил Игнатьев и руководитель Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, программа расселения аварийного жилья начала действовать с 2008 года. Планировалось расселить свыше 11 млн кв. аварийного метров жилья. В сентябре 2017 года программа должна завершиться. Весной 2017 года правительство РФ втрое увеличило субсидии регионам на переселение граждан из «аварийки».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступит на заседании Госсовета в качестве руководителя рабочей подгруппы с докладом по вопросу «О решении задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», сообщает пресс-служба руководителя республики. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года, отчитываясь перед депутатами Госсовета Чувашии и отвечая на вопрос о том, что будет после завершения в 2017 году программы переселения из «аварийки», Михаил Игнатьев сообщил, что после 2017 года при предоставлении нового жилья «будем учитывать социальный статус людей», «будем копаться»: если человек не живёт в данном доме, то вряд ли он сможет рассчитывать на новую квартиру за счёт бюджета.

Напомним, вопрос переселения из аварийного жилья остаётся в стране одной из главных социальных тем, так как решает застарелую проблему наиболее незащищённых категорий граждан. Особый статус данному вопросу придали майские указы президента России Владимира Путина. Чиновники регулярно докладывают о том, как идёт переселение из «аварийки», периодически хвалясь, — до тех пор, пока не встречают претензии со стороны жителей на качество «нового старого» жилья или место предлагаемого «переселения-выселения». Как показывает ход реализации программы, таких жалоб в стране достаточно. Хромает и сама программа, что стало основанием для отставок ряда губернаторов — например, Худилайнена в Карелии или Ильковского в Забайкальском крае. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Счетная палата РФ предоставила информацию, согласно которой наиболее сложная ситуация в этом вопросе складывается в Туве, Амурской области, Карелии, Забайкальском крае и Саратовской области. В Чувашии программу переселения из аварийного жилья во многом закрывают за счёт столицы — города Чебоксары, где наращивают темпы жилищного строительства, дающего синергетический эффект и подтягивающего за собой другие отрасли.

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Другими темами обсуждения на Госсовете в Кремле станут вопросы независимой оценки качества услуг в соцсфере и предоставление услуг через многофункциональные центры (МФЦ). В заседании также примут участие представители Общероссийского народного фронта, которые представят данные по исполнению майских поручений Владимира Путина.