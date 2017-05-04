Вашингтон, 4 мая, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Компания Apple вложит $1 млрд в создание специального фонда для увеличения количества новых рабочих мест в США. Об этом заявил глава корпорации Тим Кук в интервью CNBC.

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«Многие люди спрашивают меня: «Неужели компания должна думать об увеличении рабочих мест?» И мой ответ — компания должна иметь ценность, поэтому что она — это коллектив, — говорит Кук. — И люди должны иметь свою значимость, поэтому мой ответ — компания должна создавать новые рабочие места».

Дополнительная информация о фонде пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Apple зафиксировала рост прибыли на 4,8%, несмотря на падение продаж iPhone. Отчет компании за второй квартал финансового года, который закончился для Apple 1 апреля 2017 года, был опубликован 2 мая.

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