Берлин, 4 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт объявил 3 мая, что канцлер Германии Ангела Меркель полностью поддерживает действия министра обороны Урсулы фон дер Ляйен в ходе расследования скандального дела офицера бундесвера, сообщает DerSpiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

После того, как 27 апреля в немецкой армии был задержан 28-летний офицер, обвинявшийся и подготовке теракта, а также числившегося в рядах сирийских беженцев, на министра обороны обрушилась серьезная критика.

Урсулу фон дер Ляйен неоднократно обвиняли в слабости руководства.

На данный момент ведется расследование по делу офицера. Есть подозрения, что он являлся членом ультраправой группировки военных.

«Урсула фон дер Ляйен пользуется поддержкой канцлера и кабинета министров», — отметил Зайберт.