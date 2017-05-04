Москва, 4 мая, 2017, 08:17 — ИА Регнум. После публикации данных Минэнерго США нефтяные котировки снижались до $50,18. Данные разочаровали покупателей, так как сокращение запасов нефти оказалось меньше ожиданий, а добыча нефти увеличилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Покупатели смогли отыграть потери до оглашения решения ФРС США, но к закрытию торговой сессии вновь сдали позиции.

lalabell68 Нефть

Запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 28 апреля, снизились на 0,9 млн, до 527,8 млн баррелей (прогноз был — 2,333 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 28 тыс. баррелей, до 9,293 млн баррелей в сутки.

Запасы бензина в США выросли на 0,2 млн, до 241,2 млн баррелей (прогноз был +1,322 млн баррелей). Запасы дистиллятов сократились на 0,6 млн, до 150,4 млн баррелей (прогноз был 0,723 млн баррелей).

Сегодня, 4 мая, Brent стоит 50,70 (+0,40%). Для трейдеров отметка в 50 долларов является психологической. Пробой зоны $49,70 — $50,00 откроет продавцам дорогу к уровню $46,50. Если к открытию американской сессии цена восстановится до $51,08, то в этом случае можно будет рассмотреть дальнейший рост котировок до $52,02 в течение двух дней.