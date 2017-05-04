Степанакерт, 4 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В немецком журнале «ADK» («Армяно-немецкая корреспонденция») опубликована большая статья «НКР приняла новую конституцию: впечатления и оценки наблюдателей», соавторами которой являются бывшие послы Германии в Республике Армения Райнер Морелл (2012−2015) и Ханс-Йохен Шмидт (2009−2012), осуществлявшие 20 февраля сего года наблюдательскую миссию на конституционном референдуме в Нагорном Карабахе. В статье они поделились своими впечатлениями и оценками.

Флаг и герб Нагорно-Карабахской Республики

Как сообщает «Арцахпресс», немецкие наблюдатели, в частности, отметили, что, несмотря на сложную ситуацию, в которой в течение длительного времени находится НКР (навязанная Азербайджаном война в самом начале процесса построения независимой государственности Арцаха, регулярные нарушения с азербайджанской стороны подписанных в 1994-ому году соглашений о прекращении огня, вплоть до возобновления военной агрессии со стороны Азербайджана по всей протяженности границы в начале апреля 2016-го года), в 2006-ом году Арцаху удалось принять демократическую Конституцию, в соответствии с которой строятся демократические институты.

«Этот референдум, а также предыдущие референдумы, парламентские и президентские выборы укрепили международно-правовую эффективность де-факто государственности НКР», — отметил в статье соавтор Моррел, который, касаясь темы армяно-азербайджанского военного конфликта, подчеркнул, что в 21-ом веке конфликт между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой может быть решен исключительно за столом переговоров.

В свою очередь посол Шмидт отметил, что состоявшийся 20 февраля 2017-го года в Арцахе конституционный референдум прошел в соответствии с международно-признанными стандартами. «И это политическое событие не стоит недооценивать, учитывая тот факт, что политическая картина по соседству с Арцахом со временем обретает все более выраженный характер авторитарного, деспотического правления со стороны семейной династии», — отметил Шмидт.

Оба дипломата подчеркнули то обстоятельство, что конституционный референдум в Арцахе был организован на высоком демократическом уровне, нарушений и давления на избирателей в ходе избирательного процесса не было зафиксировано, а мнения общественности и властей по вопросам управления и безопасности страны очень схожи. Авторы статьи высказываются за необходимость решения нагорно-карабахского конфликта на основе взаимных компромиссов, что, по их мнению, позволит значительно улучшить социально-экономическое положение в гражданском обществе всего Южного Кавказа.