Барнаул, 4 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Вера Зяблицкая, ее дочь Надежда и внучка Александра (единственный ребенок, пострадавший в Санкт-Петербурге во время теракта в метро, прим. ИА REGNUM ) побывали на приеме мэра Барнаула Сергея Дугина, где вспомнили драматические события 3 апреля 2017 года. О встрече, состоявшейся накануне, сообщает официальный сайт Барнаула.

Сайт Барнаула Сергей Дугин встретился с барнаульцами, пострадавшими от теракта в метро Санкт-Петербурга

Напомним, в момент взрыва Вера Зяблицкая с несовершеннолетней внучкой Сашей зашли в ту же дверь вагона, что и террорист. По счастливой случайности они оказались на сидячих местах, что, предположительно, и спасло им жизнь, от взрыва их отгородили другие пострадавшие. У Веры Александровны обожжены волосы, у внучки — рука, травмированы органы слуха. После выписки из больницы в Санкт-Петербурге Зяблицкие вернулись домой.

Сергей Дугин поинтересовался, как сегодня чувствуют себя бабушка и внучка, и пожелал Александре успехов в ее начинаниях. Выяснилось, что 15-летняя Саша увлекается графическим дизайном и после окончания 9-го класса собирается учиться в Санкт-Петербурге. Выбор учебного заведения для продолжения обучения и был целью поездки девочки с бабушкой в Северную столицу. До трагедии барнаульцы успели побывать в одном из колледжей, направлялись во второе учреждение.

«В трудную минуту, когда мы были беспомощны, нам позвонили из администрации. Мы поняли, что вы про нас знаете и готовы помочь, почувствовали заботу родного города, земляков. Я благодарна, что отыскали контактные данные, поддержали нас, помогли с перелетом», — отметила Вера Зяблицкая.

Напомним, сразу после известия о том, что в вагоне, где произошел взрыв, находились две жительницы Барнаула, с пострадавшими поддерживали постоянную связь по телефону из Барнаула. Также администрация города помогла семье с приобретением билетов домой. Во время беседы у мэра приглашенные обсудили также перспективы развития города, в том числе в сфере туризма, поговорили о семейных ценностях и патриотизме. В знак благодарности Вера Александровна подарила Сергею Дугину книгу о питерском Русском музее, в котором представлены и изделия алтайских мастеров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 года около 14:40 по московскому времени в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще около 50 получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. В рамках расследования дела арестованы десять человек. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка.