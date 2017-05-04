Пекин, 4 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Необычный автомат, выдающий в качестве «приза» живых котят, появился в одном из парков развлечений в Китае. Об этом сообщает в четверг, 4 мая, РЕН ТВ.

rihaij Котенок

«В одном из парков развлечений в Китае появился игровой автомат, в котором в качестве приза можно выиграть живого котенка», — говорится в сообщении.

Автомат устроен по аналогии с привычным для многих жителей мира устройством. «Металлическая рука», управляемая джойстиком, пытается схватить находящуюся в стеклянном шкафу игрушку. Только в данном случае вместо игрушек выступают живые котята.

Отметим, что видеозапись с необычной «игрой» уже попала в соцсети, где многие интернет-пользователи оставляют под записью довольно гневные комментарии.