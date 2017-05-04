Амстердам, 4 мая, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Голландский «Аякс» в первом полуфинальном матче Лиги Европы одержал крупную победу над французским «Лионом».

Ajax.nl Футболисты клуба Аякс

Произошло это в Амстердаме на домашней арене «Аякса». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Аякса» дублем отметился Бертран Траоре, по голу забили Каспер Дольберг и Амин Юнес. В составе «Лиона» отличился Матье Вальбуэна.

Ответный матч пройдет в Лионе 11 мая. Второй полуфинальный матч состоится 4 мая в Манчестере, где команда Жозе Моуринью примет испанскую «Сельту».