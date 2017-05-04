Пекин, 4 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. В Пекине содержание вредных веществ в воздухе превысило нормы, рекомендуемые ВОЗ, в 21 раз, сообщает Министерство охраны окружающей среды Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По данным ведомства, превышен уровень загрязнения воздуха опасными частицами PM2.5. Имея размер менее 2,5 микрона, они проникают в легкие человека и глубоко оседают в них, представляя для организма большую опасность.

По мнению ВОЗ, безопасный уровень концентрации этих частиц в воздухе составляет 25 микрограммов на 1 кубометр, а по состоянию на 9:05 местного времени (4:05 мск) концентрация частиц PM2.5 в воздухе Пекина составляла 533 микрограмма на 1 кубометр.

Жителям и гостям Пекина рекомендовано не находиться на улице без необходимости и по возможности пользоваться вне помещений индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Основным источником частиц PM 2.5 в Пекине являются выхлопные газы автомобилей и выбросы, образующиеся в результате работы угольных теплоэлектростанций. Ранее власти Китая заявили о борьбе с загрязнением воздуха и пообещали «вернуть Китаю голубое небо».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжиганием угля. Для этого будет проведена модернизация угольных электростанций и предпринят ряд комплексных мер, направленных на борьбу с источниками загрязнения.

Кроме того, власти намерены ужесточить природоохранное законодательство.