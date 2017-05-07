Якутск, 8 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Частые полёты у полосы фронта, обстрел мессершмиттами, немецкий плен, ранение… Лётчица из Якутии Вера Захарова во время Великой Отечественной войны облетела почти всю Польшу и Восточную Германию, сумела выжить и не пасть духом.

Yakutiamedia.ru Первая якутская летчица Вера Захарова

«Это сбитая советская летчица! Русским пришел конец: в Красной Армии уже некому воевать и большевики сажают в свои самолеты монгольских женщин!» — говорили о Вере Захаровой немцы, возведя её в ранг майора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подробный рассказ о жизни и участии в войне Веры Захаровой публикует ИА YakutiaMedia. Лётчица из Якутии родилась в 1920 году и на фронт записалась добровольно, несмотря на то, что её отца Кирилла Захарова арестовали незадолго до войны по доносу соседей о его пораженческих настроениях и восхвалении царского режима. Это усмотрели в его воспоминаниях об отмене мобилизации якутов в Первую мировую и слов о том, что не знающему русского языка солдату на передовой приходится хуже всех. Больной туберкулезом старик был объявлен врагом народа, несмотря на то, что к тому времени проводил на фронт троих детей.

Yakutiamedia.ru Первая якутская летчица Вера Захарова

Когда началась война, Вера сразу же обратилась в военкомат, но только по прошествии долгого времени ей удалось добиться, чтобы ее направили в учебный авиаполк на переподготовку. Затем она попала в 141-й отдельный санитарный авиаполк, действовавший в полосе наступления 1-го Белорусского фронта. На вооружении полка были самолеты ПО-2, переоборудованные под транспортировку раненых с передовой в тыловые госпитали.

Спасая раненых, Вера Захарова по три-четыре раза в день вылетала на линию фронта, а также доставляла кровь и медикаменты в медсанбаты, боеприпасы и продукты на передовую. Летала лётчица и на разведку вражеских позиций, доставляла почту, выполняла другие задания.

Yakutiamedia.ru Первая якутская летчица Вера Захарова

«Когда я в первый раз ведомой полетела на боевое задание, — вспоминает Вера Кирилловна, — ласково светило солнце, на небе ни облачка. И вдруг слышу раскаты грома, это при чистом-то небе! Назад не оглядывалась, потому что было приказано следовать за ведущим. Мы ныряли вниз, ближе к складкам на местности, несколько раз садились на фронтовые аэродромы. К нашим самолетам подскакивали солдаты, накидывали на них маскировочные сетки, прятали. Когда вернулись домой, командир сказал: если бы ты обернулась, то все, пропала. Нас же мессеры гоняли! Оказывается, это был не гром, а разрывы снарядов».

До августа 1944-го Вера Захарова совершила более 180 вылетов, спасла жизни около двухсот раненых, получила от командования первую фронтовую благодарность. А затем, когда три самолёта, в том числе и Веры Захаровой, летели 6 августа 1944 года за тяжелоранеными из местечка Парусив (Польша) вдоль линии фронта, их всех подбили вражеские зенитки. Самолет якутской лётчицы сел на территории, занятой войсками вермахта. С нею были два пассажира, оба были ранены. Пилот помогла им выбраться и только тут ощутила страшную боль в ноге — под коленной чашкой торчала ослепительно белая кость. Кое-как, обняв раненых и превозмогая боль, проковыляла, оттащив их от горящего самолета, в сторону леса, но вблизи уже слышался топот немецких сапог. Солдаты окружили самолет, сорвали с Веры Захаровой пояс с пистолетом и шлем. Из десятка мужских глоток единый выдох: «Фрау!».

На носилках пленников дотащили до деревни, оставили в сарае. Мужчина с санитарной сумкой, осмотрев ногу Веры Захаровой, сказал тихо: «Майн готт…», но затем повеселел и объяснил на пальцах: «Будешь ходить!». Пленных погрузили в товарный вагон, из «путешествия» лётчица чётко запомнила, как поезд остановился и её показали стоящим на перроне людям со словами: «Это сбитая советская летчица! Русским пришел конец: в Красной Армии уже некому воевать, и большевики сажают в свои самолеты монгольских женщин!» А позже Вера Захарова с удивлением узнала, что немцы ее еще и в ранг майора «возвели».

Лётчица из Якутии сумела выжить и не пасть духом. В концлагере вместе с другими пленными она помогала выздоравливающим бежать, собирала продукты, урывая из своих скудных лагерных пайков. Старались облегчить страдания раненых.

В плену Вера Захарова пробыла до января 1945 года, тогда войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов освободили Польшу. По заключению врачебной комиссии она подлежала демобилизации, но отказалась. Пройдя все проверки, Вера Захарова разыскала свой авиаполк, где ее считали погибшей, и снова села за штурвал. Лётчица облетела почти всю Польшу и Восточную Германию, а после Победы на стене рейхстага написала: «Захарова из Якутска».

Yakutiamedia.ru Первая якутская летчица Вера Захарова

За боевые заслуги якутянка была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «20 лет победы над Германией», «50 лет Вооруженных сил СССР». После войны Вера Захарова вышла замуж за фронтовика, у них родились сыновья.