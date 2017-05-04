Париж, 4 мая, 2017, 07:37 — ИА Регнум. За несколько дней до решающего второго тура выборов в президенты Франции между Марин Ле Пен и Эммануэлем Макрон состоялись серьезные дебаты, после которых европейские СМИ пестрят цитатами с обвинениями обоих политиков в адрес друг друга, сообщает Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен «атаковала» своего соперника Эммануэля Макрона с самого начала дебатов.

«Господин Макрон — кандидат, выступающий за дикую глобализацию, нестабильность, социальную жесткость, экономическое разграбление: войны всех против всех», — заявила Ле Пен.

Также она высказала предположение, что в случае победы Макрона нынешний президент Франсуа Олланд будет «управлять им дистанционно».

В ответ на обвинения, лидер социал-либеральной партии «Вперед!» Эммануэль Макрон отметил, что Ле Пен является воплощением «духа поражения» Франции, назвав ее «наследницей праворадикалов».

В течение дебатов Макрон неоднократно обвинял свою соперницу во лжи и бессмыслице и в том, что она стремится расколоть французской общество, очернить многих людей за их религию и происхождение.

Кто займет пост президента, станет известно после подведения итогов второго тура голосования 7 мая. По результатам первого тура, состоявшегося 23 апреля, Макрон опередил Ле Пен на 2,7%, заручившись поддержкой 24% граждан.