Екатеринбург, 4 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. В Свердловской области за прошедшие сутки произошло два крупных пожара. В Екатеринбурге горел коллективный сад «Рябинушка», а на севере региона, в Верхотурье — склад с зерном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ptra Пожар

По данным МЧС, площадь пожара в коллективном саду поставила 1000 квадратных метров. Тушение заняло два с половиной часа. На борьбу с огненной стихией были брошены 45 человек и 22 единицы техники.

Количество уничтоженных огнём строений и их принадлежность устанавливаются. А вчера, 3 мая, в Верхотурском городском округе загорелся склад с зерном. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

По предварительным данным, там пожар возник из-за нарушения техники безопасности при проведении электросварочных работ. Размер ущерба устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало мая отметилось в Свердловской области крупными пожарами, и не только природными. в Екатеринбурге сгорело сразу три жилых дома, а на станции Баженово — двухэтажный дом. Без крыши над головой остались порядка 30 человек.