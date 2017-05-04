Кемерово, 4 мая, 2017, 07:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области проводится доследственная проверка по информации о девушке, которая прикурила сигарету от свечей в храме. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственному управлении СКР по региону.

Скриншот со страницы группы «Типичный Кемерово». Vk.com Фотография девушки, которая прикурила сигарету от свечей в храме

В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга информации выявлена фотография, на которой запечатлена девушка, прикуривавшая от свечей в храме. Фото было размещено в соцсети. Также на странице имеется запись, что девушка является жительницей города Кемерово.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. В рамках проверки будет установлено, действительно ли женщина является жительницей Кемеровской области, принадлежит ли ей фотография. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

«Буквально недавно узнали об этой фотографии. Выясняем, что произошло», — сказали корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 4 мая, в Кузбасской митрополии Русской православной церкви.

Между тем фото девушки, прикурившей сигарету от свечей в храме, шокировало кемеровчан. Они активно обсуждают эту ситуацию в соцсетях. Например, пост с фотографией курильщицы в группе «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» за короткое время набрал более 9 тысяч просмотров. Количество комментариев перевалило за сотню.

В основном подписчики поведение девушки осудили. «Девушка неправа, это факт», — подчеркнул один из комментирующих. Но нашлись и те, кто встал на ее защиту: «Я все понимаю, но она не прикурила сигарету и даже не поднесла ее к огню. Это сделано для фото. Я от части уверен, что она бы не решилась сделать это когда там было много народа», — подчеркнул один из подписчиков паблика (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ред.). Однако, по его словам, «закрывать на это глаза не стоит».

Добавим, новость о «кемеровской курильщице» сегодня, 4 мая, стала появляться и в группах, посвященных другим городам, не только сибирским. «Это чья-то злая шутка или люди совсем озверели в погоне за лайками», — считает подписчица группы «Услышано в Балабаново». Отреагировали на эту новость и пользователи соцсетей из Рязанской, Челябинской, Омской областей, из других регионов.