Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Владельцам двух магазинов в поселке Озерновский на Камчатке прокуратура назначила штрафы, в общей сложности, на 50 тыс. рублей, за продажу просроченных товаров и завышение цен. Причем за эти же нарушения оштрафованы пять продавцов различных торговых точек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

makvar-face0 Продукты в магазине

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Выяснилось, что жители поселка вынуждены покупать продукты с прошедшим сроком годности и по высоким ценам. Причем, по словам сотрудников прокуратуры, не гнушались торговцы зарабатывать больше положенного и на детях.

«В одном из магазинов детское питание продавалось с наценкой в 54,1%, тогда как установленная предельная надбавка на такое питание не должна превышать 35% от цены поставщика. В результате, 130-граммовая баночка детского пюре продавалась не по 100 рублей (максимально возможная цена), а по 115 рублей», — рассказали в прокуратуре.

В других магазинах района выявлено множество продуктов с истекшим сроком годности, в том числе предназначенных для детей. Например, бисквитные пирожные, срок годности которых истек в октябре 2016 года и детские вафли со сроком годности до 20 ноября 2016 года.

Предпринимателям дано предписание убрать просроченные товары и они привлечены к административной ответственности.

Просроченные продукты — не редкость в магазинах Озерновского. Дело в том, что зимой и весной доставлять продукты на вертолете очень дорого. Товары везут по земле, а это путь в несколько дней. Отсюда и высокие цены, и просрочка.

В Озерновском проживают почти 1800 человек. Поселок находится в 228 км (по воздуху) от Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Камчатке были вынужденны раньше обычного закрыть переправы — из-за аномально теплой погоды. Первыми на полуострове закрыли две переправы — к поселкам Лазо и Таежный.