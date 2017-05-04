Куала-Лумпур, 4 мая, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Руководство китайского и индонезийского антикоррупционного ведомств провели 3 мая совместную встречу и обсудили пути совершенствования сотрудничества в сфере борьбы с наркотрафиком, сообщает газета Global Times.

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Встреча прошла в русле развития договоренной, достигнутых подписанным в марте 2012 года двумя странами Меморандумом о понимании, касающегося сотрудничества по борьбе с наркотиками.

«Сотрудничество между Китаем и Индонезией играет важное значение в борьбе с оборотом наркотиков и запрещенным препаратов для обеих стран», — заявил заместитель генерального секретаря Государственной комиссии КНР по контролю над наркотиками Лань Вэйхун.

По его словам, обе стороны обсудили вопросы, касающиеся выработки механизмов ежегодных встреч, телефонных переговоров, обмена информации, сотрудничества в сфере законоприменения, касающихся борьбы с морским, сухопутным и воздушным наркотрафиком.

«Основною долю среди всех оборачиваемых и изымаемых наркотиков составляет кристаллический метамфетамин, ввозимый из так называемого «золотого треугольника», включающего в себя Мьянму, Вьетнам, Лаос и Камбоджу», — заявил Заместитель по юридическим вопросам и сотрудничеству индонезийского Национального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Ариф Судитомо.

Помимо проведения встречи, делегаты ведомств также запланировали визит в МИД Индонезии и другие государственные ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Камбоджи запросили помощь Китая в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в стране.

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