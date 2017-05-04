Хэфэй, Китай, 4 мая, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор восточной китайской провинции Аньхой Ян Чжэньчао приговорен к пожизненному заключению за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями, передает 3 мая газета Global Times.

AlexVan Тюрьма

Он также был лишен всех своих политических прав до конца жизни, а его личные активы были конфискованы, говорится в заявлении Первого промежуточного народного суда Шанхая.

Ранее Ян Чжэньчао также возглавлял городской округ Хуайнань провинции Аньхой. Он занимал свой пост вице-губернатора с февраля 2013 по май 2016 года. Был снят с должности по подозрению в коррупции.

Напомним, что масштабная антикоррупционная операция, направленная на очистку партийной и управленческой элиты КНР, началась в 2012 году после прихода к власти нового поколения китайских руководителей с Си Цзиньпином во главе. С тех пор к тем или иным формам наказания за нарушения партийной дисциплины, правонарушения и преступления разной степени тяжести было привлечено к ответственности более одного миллиона человек.

читайте также: Двое высокопоставленных чиновников предстанут перед судом в Китае