Якутск, 4 мая, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Прокуратура нашла в Якутске 7 детских площадок, играть на которых может быть опасно для детей. Мэрия обещает провести мониторинг мест для детских игр и демонтировать конструкции, не подлежащие ремонту, а пока проявить бдительность призывают горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

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Детскую площадку со сломанными железными качелями, покосившимся тренажёром и горкой, которая ходит ходуном, обнаружило возле дома по адресу Ярославского, 7 ИА YakutiaMedia. Игры на таких конструкциях небезопасны, констатировало информагентство, обратив внимание на износившиеся части металлического оборудования, куски железных труб и фрагменты ограждения во дворе.

Прокуратуре о состоянии этой площадки известно. Её, а также ещё 6 мест для игр во дворах надзорное ведомство дало предписание отремонтировать. Если ремонт невозможен, конструкции просто уберут и заменят новыми, заверил журналистов заместитель руководителя по общим вопросам и по благоустройству Центрального округа Давид Григорьев. Он просит горожан обращаться в управу при обнаружении детских площадок, которые могут быть опасными.

«Если в вашем дворе есть старые конструкции на детской площадке, которые представляют опасность не молчите, а обращайтесь с письменным заявлением в управляющую компанию или в Управу округа», — призывают в региональных СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители города жаловались на огромные лужи на детских площадках города, детям приходилось играть в воде. «Сапоги резиновые — наше всё, символ родины», «Это каждый год, у мэрии уже иммунитет», «Почти все детские площадки в воде стоят», «Давно пора наладить систему стока», «И это столица алмазного края, где добывается 90% всех мировых запасов…», — комментировали ситуацию жители Якутска, выражая надежду, что, может быть, хотя бы грядущие выборы главы города изменят её к лучшему.