Вашингтон, 4 мая, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Вашингтон надеется на участие стран Европы в урегулировании ситуации в Венесуэлы, где продолжает развиваться острый политический кризис. Об этом 3 мая заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

По его словам, в Венесуэле на сегодняшний день наблюдаются «проблемы с управлением», и ситуацию в южноамериканской стране можно охарактеризовать как «настоящую трагедию», цитирует пресс-служба Госдепартамента.

«Мы надеемся, что работая с другими, в том числе при вмешательстве других в Европе, мы сможем набрать обороты в Венесуэлы», — сказал Рекс Тиллерсон.

Напомним, 1 мая президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил созвать «народную Конституционную Ассамблею», которая должна будет исполнить функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту.

Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Майкл Фицпатрик на брифинге 2 мая заявил, что Вашингтон испытывает «глубокую встревоженность» относительно «мотивов этой Конституционной ассамблеи».

Оппозиция в Венесуэле расценила решение Николаса Мадуро как государственный переворот и призвала своих сторонников «восстать против упразднения республики».

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