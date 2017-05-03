Киев, 4 мая, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Копии документов о получении экс-президентом Украины Виктором Януковичем временного политического убежища в России, имеющиеся в распоряжении Киева, свидетельствуют о том, что срок его действия истекает в октябре 2017 года. Об этом заявил 3 мая прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко, передаёт УНН.

Kremlin.ru Виктор Янукович

В то же время он отметил, что украинские власти не могут быть уверены в точности этих данных, пока не ознакомятся с оригиналом документа.

«Оригинал документа мы не видели, видели только копию. Генпрокуратура России, а также сторона защиты предоставили нам только копию данного документа. Он имеет силу якобы до октября 2017 года», — сказал Кравченко.

Как передавало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Интерпол прекратил международный розыск Виктора Януковича. Также Интерпол удалил из своей базы данных всю информацию о сыне экс-президента — Александре Януковиче, который так и не был объявлен в международный розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла соответствующий запрос.

Как заявил пресс-секретарь экс-президента Украины Юрий Кирасир, тем самым Интерпол указал на тот факт, что уголовное преследование в отношении Виктора Януковича имеет политически мотивированный характер.