Москва, 4 мая, 2017, 00:23 — ИА Регнум. На станции «Трубная» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена вечером 3 мая скончалась девушка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро. Турникеты

Подробностей об обстоятельствах произошедшего не приводится. Вместе с тем собеседник агентства уточнил, что причина смерти пассажирки имела «некриминальный характер».

Сообщается, что к месту происшествия прибыли медики и полиция.

Напомним, 8 апреля на станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии скончался мужчина 40−45 лет.

По факту произошедшего Следственным комитетом была организована доследственная проверка.

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