Лондон, 4 мая, 2017, 00:16 — ИА Регнум. «Переговоры Путина и Меркель в Сочи прошли под знаком плохо скрываемой напряженности в отношениях двух лидеров, подпитываемой расхождением их во взглядах почти на все затронутые темы, — убеждена корреспондент FT Кэтрин Хилле. — Они дипломатично похвалили друг друга, назвав один другого важным политическим партнером, но к общему знаменателю ни по сирийскому конфликту, ни по возможному вмешательству Кремля в выборы в других странах, ни по другим вопросам так и не пришли».

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Как ответ на отрицание Путиным фактов вторжения кибербойцов Кремля на территорию чужих выборов Меркель дала понять, что она не из пугливых и с избирательной кампанией справится, — подчеркивает журналистка. — При этом фрау канцлер намекнула российскому президенту, что ей известно: гибридная война, составной частью которой является распространение дезинформации, играет не последнюю роль в военной доктрине РФ».

По мнению Кэтрин Хилле, «помощники российского президента не скрывали его неприязненное отношение к гостье, но задача показать немецкому руководителю, насколько важна для Германии Россия, не позволяла поднимать конфронтацию на высший уровень».