Мадрид, 4 мая, 2017, 00:12 — ИА Регнум.

«В отличие от первых двух телефонных разговоров Путина и Трампа, когда партнеры в основном уделяли внимание похвалам друг друга и прощупывали, насколько выгодным может быть для них сотрудничество, третий, состоявшийся 2 мая 2017 года, вышел более напряженным и даже несколько нервозным», — считает корреспондент газеты в США Мануэль Эрисе.

ИА REGNUM

«Два президента искали решение сирийской головоломки, при этом каждый продавливал свою версию решения проблемы, — отмечает журналист. — Москва продолжает считать необходимым опекать диктатора Башара Асада даже после химической атаки, предпринятой им. Как бы то ни было, а Сирия нуждается в в решении гуманитарных проблем невоенными способами. За несколько минут до начала переговоров Кремль объявил, что часть предстоящей беседы будет посвящена рассмотрению проблемы создания гуманитарной зоны в стране, а также попыткам возобновления политического диалога и дипломатического поиска формулы мира в Сирии».

«Казалось, что после химатаки и удара «томагавками» взаимное недоверие между Москвой и Вашингтоном прошло точку невозврата. Однако, как видим, это не так, — удивляется автор. — Трамп попытается извлечь для себя максимальную выгоду «на внутреннем рынке» из принятого им распоряжения о нанесении ракетного удара — теперь он выглядит более решительным главой США, чем его предшественник, и возвращает себе поддержку населения. Лидеру РФ изоляция его страны в международном сообществе вряд ли нравится, однако он не настроен ради выхода из этого положения жертвовать своим дамасским подопечным».