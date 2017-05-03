Москва, 4 мая, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Прибалтийские страны никогда не являлись моноэтническими регионами — в том числе их населяли и русские. Поэтому попытки нынешних властей Латвии, Литвы и Эстонии апеллировать к идее этнически чистого общества совершенно несостоятельны. Об этом 3 мая заявил профессор, директор Института Европейских исследований (Латвия) Александр Гапоненко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Таллин. Старый город

«Прибалтика — это место, в котором русские жили более тысячи лет. Это было мультикультурное общество. Сейчас власти пытаются построить этнически чистое общество. Почему мы должны уезжать из страны, в которой жили всегда?» — заявил Гапоненко.

Рассуждая об антироссийской риторике политиков Эстонии, Литвы и Латвии, Гапоненко отметил, что многочисленные претензии стран Прибалтики к России о репарациях и возмещениях никогда не смогут получить реального политического воплощения, и все прибалтийские политики это понимают. Тем не менее, подобная политическая демагогия внутренних партий прибалтийских государств успешно работает на то, чтобы завоевывать голоса избирателей. «Убедить своих граждан, что нажмём на Россию, заберем 300 млрд евро, и всё будет хорошо», — описал Гапоненко.

В то же время не могут не вызывать серьезную обеспокоенность проводимые в прибалтийских странах фашистские шествия, продолжил он.

«Эти марши СС, факельные шествия неонацистов — на это закрывают в Европе глаза и в упор не видят. Эти символические мероприятия пугают местное население: если будете требовать какие-то права, с вами будет вот так, как было в 1941 году, когда русские отступали под ударами немцев. Тогда были созданы добровольческие нацистские организации — немцев еще не было, — которые уничтожили около 20 тыс. евреев только в Латвии. В Литве и Эстонии было то же самое. И это не безобидные мероприятия — «мы помянем память наших павших». Нет. Это — «мы помянем тех, кто уничтожал инородцев и тех, кто выступал за создание национально чистого общества», — подчеркнул Гапоненко.

Напомним, что 16 марта в Риге состоялось шествие в память о латышском легионе Waffen SS — участники с флагами Латвии, Литвы, Эстонии, а также Украины промаршировали по центру города. В шествии приняли участие несколько депутатов Сейма от праворадикального Национального объединения, а делегация с украинской символикой несла лозунги «Крым — это Украина».

Акция была санкционирована депутатами Сейма, которые считают, что разрешая подобные шествия, они воспитывают патриотические чувства в народе. Представители антифашистской организации из Германии встречали участников шествия плакатами «Защитим историю — против глорификации латышского легиона Waffen SS» и «Вспоминая холокост — мы не должны глорифицировать коллаборационистов Waffen SS», однако их разогнала полиция.