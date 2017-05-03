Киев, 3 мая, 2017, 22:44 — ИА Регнум. На аэродроме города Мелитополя днем 3 мая произвели посадку два самолета СУ-25 украинских военно-воздушных сил.

СУ-25 ВВС Украины

По своей боевой классификации самолеты марки СУ-25 относятся к штурмовой авиации и предназначены для поддержки с воздуха действий сухопутных сил. На аэродром Мелитополя два фронтовых штурмовика СУ-25 прилетели с аэродрома, расположенного в Полтавской области, около небольшого городка Миргород. В Мелитополе оба самолета СУ-25 пробыли менее двух часов и после заправки улетели на место постоянного базирования.

По имеющимся сведениям, командование ВСУ сейчас ищет способы усиления воздушного прикрытия южного фланга донецкого фронта. Поэтому самолеты-штурмовики были направлены из Миргорода в Мелитополь с целью провести пробную посадку, чтобы проверить местное летное поле на предмет развертывания там крупной военно-воздушной базы.

Аэродром Мариуполя, оккупированного ВСУ приморского города Донбасса, не годится для дислокации больших сил боевой авиации по причинам технического характера, а также потому, что находится в прифронтовой полосе, где украинское военное командование опасается вылазок «партизан ДНР». Аэродром под Бердянском в Приазовье сам по себе мал и пребывает в запущенном состоянии. Зато аэродром Мелитополя для размещения боевых самолетов подходит и по размерам, и вдобавок располагает взлетно-посадочной полосой с твердым покрытием. Кроме прочего, аэродром под Мелитополем территориально находится почти на «пороге» Крыма.

Возросшая активность украинских ВВС связана с нарастанием военного противостояния на фронте и накануне неизбежного майского обострения боевых действий в Донбассе.