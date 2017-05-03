Вашингтон, 3 мая, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что начался переговорный процесс, который может привести к мирному соглашению между Израилем и Палестиной. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает Reuters.

Эжен Делакруа. Добрый самаритянин. 1852

Трамп заявил, что с сегодняшнего дня начались новые переговоры, итогом которых должно стать мирное соглашение между Израилем и Палестиной.

«Я привержен работать с Израилем и палестинцами для достижения мирного соглашения. Мы хотим установить мир. И у нас это получится», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что сделает все возможное для содействия соглашению, «для посредничества и для принятия окончательного решения».

Американский президент считает, что и Израиль, и Палестина должны найти пути предотвращения насилия. Трамп выразил поддержку палестинскому президенту Махмуду Аббасу, и выразил надежду, что Аббас станет тем, «кто впишет свое имя в окончательное… мирное соглашение» между Израилем и Палестиной.

Также Трамп отметил, что главную роль в процессе палестино-израильского урегулирования должны сыграть лидеры Палестины и Израиля.

«Никакое мирное соглашение не может быть навязано США или какой-либо другой страной», — заявил президент США.