Луганск, 3 мая, 2017, 22:02 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике завершился сев ранних зерновых культур. Об этом отчитался министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Руслан Сороковенко.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Механизатор

«Сев ранних зерновых на территории Республики закончен на плановой отметке 98% от запланированных площадей, оставшиеся 2% переведены в другие культуры», — проинформировал чиновник.

Аграрии Республики также обеспечат население и другими видами растительных культур. Больше половины из всех запланированных работ весной уже выполнены.

«Если брать в общем, то на сегодняшний день 59% площадей из всех запланированных весенне-полевых работ, это в частности, зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и овощные культуры, уже засеяны, работы не останавливаются», — рассказал министр.

Как отметил Сороковенко, Республика практически в полном объеме всем обеспечена для завершения плановых работ по весенней посевной кампании. Запас средств защиты растений составляет 78%, минеральных удобрений — 105% от необходимой потребности.

В ЛНР также заботятся о сохранности зерновых и других растительных культур. Республика в полной мере обеспечит закупку защитных средств для растений, а также топлива для различной техники, с помощью которой ухаживают за растениями.

«На этой неделе Аграрный фонд дополнительно завозит еще более 30 тонн средств защиты растений, и это позволит перекрыть потребность Республики более чем на 100%. Топливо закупается по мере расходования, а запасы горюче-смазочных материалов составляют 79% от потребности», — резюмировал руководитель аграрного ведомства ЛНР.