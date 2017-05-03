Москва, 3 мая, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Прибыль Банка России за 2016 года сократилось более чем в два раза по сравнению с 2015 годом. Такие данные следуют из отчета Центробанка, опубликованного сегодня, 3 мая, на официальном сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

В 2015 году прибыл Банка России составила 112,6 млрд рублей. В 2016 году прибыль Центробанка упала до 43,7 млрд рублей.

Центробанк указывает, что снижение доходов связано с несколькими факторами. Во-первых, в условиях постепенного восстановления российской экономики ЦБ снижал уровень ключевой ставки и сокращал объемы рефинансирования банковского сектора, что привело к снижению процентных доходов ЦБ.

Отрицательное влияние на уровень доходов ЦБ оказали сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникшие при проведении операций купли (продажи) иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов иностранных валют, установленных Банком России.

Кроме того, произошла отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.

В целом указанные факторы определили формирование финансового результата деятельности Банка России на более низком по сравнению с 2015 годом уровне. Прибыль Банка России снизилась в 2016 году на 68,83 млрд руб. и составила 43,745 млрд руб.», — сказано в отчете Банка России.

Кроме того, активы Центробанка в 2016 году снизились на 17,1% — до 28,97 трлн рублей.