Москва, 3 мая, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Россия и Индия подписали договор о совместном предприятии по производству вертолетов Ка-226Т, сообщается на сайте посольства Индии в России.

Allocer Вертолёт Ка-226Т

По информации индийского посольства, совместное российско-индийское предприятие в виде акционерного общества по производству вертолетов Ка-226Т утверждено министерством по корпоративным вопросам правительства Индии.

Российско-индийское совместное предприятие учреждено АО «Рособоронэкспорт», холдингом «Вертолеты России» и индийской компанией Hindustan Aeronautic Limited.

Предполагается, что совместное предприятие соберет 200 вертолетов за девять лет, первые 40 из которых будут произведены в России.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди 15 октября 2016 года было заключено межправительственное соглашение о создании индийско-российской компании по производству на территории Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т.

Напомним, Ка-226Т с несущими винтами двухвинтовой соосной схемы при максимальном взлетном весе 3,6 тонны, может перевозить до одной тонны груза.

Модульная конструкция вертолета позволяет устанавливать на машину транспортная кабину для перевозки десанта до шести человек, или модули со специальным оборудованием.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет складывающиеся лопасти несущего винта, а узлы и агрегаты вертолета приспособлены к условиям морской среды.

ВМФ Индии планирует использование корабельных вертолетов Ка-226Т в качестве патрульной, поисково-спасательной, а также транспортной машины.