Москва, 4 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Совместная тренировка пешей и механизированной колонн парадного расчета по подготовке к Параду Победы 9 мая 2017 года завершилась в ночь на 4 мая на Красной площади в Москве. По площади прошли курсанты высших военных учебных заведений, военнослужащие, сотрудники МЧС РФ, ФСБ и Росгвардии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади

Это одна из финальных тренировок военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Присутствующим продемонстрировали вынос Знамени Победы, прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов, в том числе приветствие расчета министра обороны и организацию музыкального сопровождения сводным оркестром, а также проезд современной и легендарной военной техники.

Следующая репетиция на Красной площади станет последней перед праздником: расчеты пройдут по центру столицы 7 мая 2017 года.

Напомним, в 2017 году Парады Победы пройдут в 28 городах России.