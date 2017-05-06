Бессмертный подвиг и утраченный памятник: фоторепортаж с Урала
Первоуральск, Свердловская область, 6 мая, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Первоуральск — это город в Свердловской области, на границе Европы и Азии. Город-труженик. Вместе со всей огромной страной 22 июня 1941 года первоуральцы узнали о нападении германских войск на Советский Союз. Жизнь разделилась на «до» и «после».
Более 25 тысяч горожан оставили семью, работу и отправились на фронт. На их место к станкам встали их жёны и дети. Около семи тысяч горожан не вернулись домой. О подвиге земляков помнят их дети, внуки, правнуки. О бессмертном подвиге уральцев, ковавших Победу на фронте и в тылу, вообще о войне напоминают мемориалы, стелы, аллеи. Фамилии павших высечены на плитах.
В Первоуральске порядка 10 памятников. На въезде в город со стороны Перми, возле кладбища — Мемориал славы. 3 мая, когда здесь побывал корреспондент ИА REGNUM, мемориал уже был готов ко Дню Победы. Именно здесь 9 мая проходят митинги с участием чиновников и ветеранов. Именно Мемориал славы каждое 9 мая является конечной точкой участников традиционного шествия от площади Победы.
Со стороны Екатеринбурга, возле автостанции и заводоуправления Первоуральского Новотрубного завода, находится другой крупный мемориал. Изначально там появились стела в память о новотрубниках и Вечный огонь.
За стелой и Вечным огнём находится Аллея городов-героев. Она была заложена в 1985 году, к 40-летию Победы.
До 2009 года в городе был ещё один памятник, тесно связанный с Новотрубным заводом, — в память о павших рабочих Старотрубного завода. Но в 2009 году в связи с реконструкцией его убрали, а плиты с фамилиями павших перенесли на мемориал возле НТЗ. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в городе.
Логически перенос плит объясним. Дело в том, что Новотрубный завод фактически вышел из Старотрубного, а позднее и вовсе подчинил «отца» себе. Но город потерял мемориал именно старотрубникам, и это печальный факт.
В Парке культуры и отдыха находится монумент Героям фронта и тыла «Единство фронта и тыла». Он был установлен на народные деньги в 1968 году.
Отметим, что ещё в конце апреля монумент выглядел потрёпанным. Но уже к началу мая его обновили.
Победу на фронте и в тылу ковали и рабочие Динасового завода. Возле предприятия — сквер, посреди которого мемориал и Вечный огонь.
Особое место в истории города занимает Хромпиковый завод, ныне — «Русский хром — 1915». Его рабочие также внесли свой вклад в Победу.
Помимо крупных памятников и мемориалов, в городе Первоуральске есть и сравнительно небольшие. Среди них памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву — инженеру, учёному, Герою Советского Союза. Находится на одноимённой улице в микрорайоне Хромпик.
В том же районе, но на улице Комсомольской, стоит памятник чехословацкому журналисту, коммунисту и антифашисту Юлиусу Фучику. Прогрессивному человечеству известен его «Репортаж с петлёй на шее». Примечательно, что товарищ Фучик при жизни никак не был связан с Первоуральском. Появление памятника ему стало возможно благодаря побратимским связям, а также крепнущей и развивающейся советско-чехословацкой дружбе.
Ещё один небольшой мемориал находится в микрорайоне Магнитка. Он посвящён жителям района, который в годы войны был посёлком.
А на территории школы №7 расположен мемориал выпускникам и учителям. Тем, кто в годы войны отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.
В центре города находится здание, которому в годы войны была отведена особая роль. В нём находился госпиталь. На тот момент здание числилось за школой №10. Теперь же оно закреплено за школой-интернатом и представляет собой жалкое зрелище.
А школа №10 в 1960-е годы переехала в новое здание. В расположенном внутри музее боевой славы долгое время хранилась подшивка фронтовой газеты «На разгром врага».
Есть в городе и памятные места о людях, ковавших Победу в тылу. Фёдор Александрович Данилов, который с 1954 по 1984 год возглавлял Первоуральский Новотрубный завод, в 1943-м удостоился Сталинской премии первой степени за коренное усовершенствование технологии производства миномётных труб и деталей боеприпасов. Именем Данилова названа улица, на первом доме улицы — мемориальная доска, а рядом заложен сквер.
Со дня разгрома фашистской Германии и её сателлитов прошло 72 года. В России, на Урале, в Свердловской области помнят и чтят своих героев. И можно не сомневаться: память о подвиге предков потомки пронесут через долгие века.