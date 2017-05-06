Первоуральск, Свердловская область, 6 мая, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Первоуральск — это город в Свердловской области, на границе Европы и Азии. Город-труженик. Вместе со всей огромной страной 22 июня 1941 года первоуральцы узнали о нападении германских войск на Советский Союз. Жизнь разделилась на «до» и «после».

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал Славы. Обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он был установлен в 1967 году. Именно с него началось создание Мемориала

Более 25 тысяч горожан оставили семью, работу и отправились на фронт. На их место к станкам встали их жёны и дети. Около семи тысяч горожан не вернулись домой. О подвиге земляков помнят их дети, внуки, правнуки. О бессмертном подвиге уральцев, ковавших Победу на фронте и в тылу, вообще о войне напоминают мемориалы, стелы, аллеи. Фамилии павших высечены на плитах.

В Первоуральске порядка 10 памятников. На въезде в город со стороны Перми, возле кладбища — Мемориал славы. 3 мая, когда здесь побывал корреспондент ИА REGNUM, мемориал уже был готов ко Дню Победы. Именно здесь 9 мая проходят митинги с участием чиновников и ветеранов. Именно Мемориал славы каждое 9 мая является конечной точкой участников традиционного шествия от площади Победы.

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал Славы. Обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Он был установлен в 1967 году. Именно с него началось создание Мемориала

Александр Комаров ИА REGNUM Слева от обелиска — надгробие. На стене за ним надпись: Подвиг ваш бессмертен

Александр Комаров ИА REGNUM Каска и ветвь на надгробии

Александр Комаров ИА REGNUM И сейчас здесь захоранивают найденные поисковиками останки советских воинов

Александр Комаров ИА REGNUM Здесь указаны фамилии первоуральцев — Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы

Александр Комаров ИА REGNUM А на самом краю Мемориала Славы находится легендарный танк — Т-34

Александр Комаров ИА REGNUM Его установили в 2005 году, к 60-летию Победы. На танке надпись «За Родину»

Со стороны Екатеринбурга, возле автостанции и заводоуправления Первоуральского Новотрубного завода, находится другой крупный мемориал. Изначально там появились стела в память о новотрубниках и Вечный огонь.

Александр Комаров ИА REGNUM Первоуральск. Стела и Вечный огонь возле главного здания Новотрубного завода. В память о новотрубниках, павших в годы войны

Александр Комаров ИА REGNUM Плиты с фамилиями павших новотрубников

Александр Комаров ИА REGNUM Возле Вечного огня живые цветы

За стелой и Вечным огнём находится Аллея городов-героев. Она была заложена в 1985 году, к 40-летию Победы.

Александр Комаров ИА REGNUM Аллея городов-героев

Александр Комаров ИА REGNUM На ней к 40-летию Победы были заложены капсулы со священной землёй из городов-героев нашей Родины

Александр Комаров ИА REGNUM Во главе аллеи — табличка столицы нашей Родины, города-героя Москвы

До 2009 года в городе был ещё один памятник, тесно связанный с Новотрубным заводом, — в память о павших рабочих Старотрубного завода. Но в 2009 году в связи с реконструкцией его убрали, а плиты с фамилиями павших перенесли на мемориал возле НТЗ. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в городе.

Логически перенос плит объясним. Дело в том, что Новотрубный завод фактически вышел из Старотрубного, а позднее и вовсе подчинил «отца» себе. Но город потерял мемориал именно старотрубникам, и это печальный факт.

Александр Комаров ИА REGNUM О войне напоминают и памятники в центре города. «С этого места Первоуральцы — Защитники Родины уходили на фронт», — гласит надпись на монументе возле бывшего Дворца культуры строителей

Александр Комаров ИА REGNUM Правда, внешне площадка выглядит уже совсем не так, как 75 лет назад

Александр Комаров ИА REGNUM Здесь раньше был сквер и памятник строителям. Теперь — парковка

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник перенесли к зданию треста Уралтяжтрубстрой

Александр Комаров ИА REGNUM Плита с фамилиями строителей Первоуральска, павших в годы войны

В Парке культуры и отдыха находится монумент Героям фронта и тыла «Единство фронта и тыла». Он был установлен на народные деньги в 1968 году.

Отметим, что ещё в конце апреля монумент выглядел потрёпанным. Но уже к началу мая его обновили.

Александр Комаров ИА REGNUM Монумент героям фронта и тыла в апреле. Выглядит не очень. Но работы уже ведутся

Александр Комаров ИА REGNUM 4 мая. Монумент героям фронта и тыла выглядит почти как новенький

Победу на фронте и в тылу ковали и рабочие Динасового завода. Возле предприятия — сквер, посреди которого мемориал и Вечный огонь.

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал на Динасе. Здесь же и Вечный огонь

Александр Комаров ИА REGNUM Вечный огонь на Динасе

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал находится посреди сквера возле завода «Динур». При входе на аллею — скульптуры солдат

Александр Комаров ИА REGNUM Одна из скульптур

Александр Комаров ИА REGNUM Аллею и возле неё регулярно убирают

Особое место в истории города занимает Хромпиковый завод, ныне — «Русский хром — 1915». Его рабочие также внесли свой вклад в Победу.

Александр Комаров ИА REGNUM Возле завода «Русский хром — 1915», бывший «Хромпик». Вечный огонь, увы, не вечен. Но говорят, что к памятным датам его зажигают

Помимо крупных памятников и мемориалов, в городе Первоуральске есть и сравнительно небольшие. Среди них памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву — инженеру, учёному, Герою Советского Союза. Находится на одноимённой улице в микрорайоне Хромпик.

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву. Возле него постоянно лежат цветы и венки

В том же районе, но на улице Комсомольской, стоит памятник чехословацкому журналисту, коммунисту и антифашисту Юлиусу Фучику. Прогрессивному человечеству известен его «Репортаж с петлёй на шее». Примечательно, что товарищ Фучик при жизни никак не был связан с Первоуральском. Появление памятника ему стало возможно благодаря побратимским связям, а также крепнущей и развивающейся советско-чехословацкой дружбе.

Александр Комаров ИА REGNUM Памятник чехословацкому журналисту, коммунисту и антифашисту Юлиусу Фучику

Ещё один небольшой мемориал находится в микрорайоне Магнитка. Он посвящён жителям района, который в годы войны был посёлком.

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал на Магнитке

А на территории школы №7 расположен мемориал выпускникам и учителям. Тем, кто в годы войны отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориал выпускникам и учителям школы номер 7

Александр Комаров ИА REGNUM На мемориальной плите 30 фамилий павших

В центре города находится здание, которому в годы войны была отведена особая роль. В нём находился госпиталь. На тот момент здание числилось за школой №10. Теперь же оно закреплено за школой-интернатом и представляет собой жалкое зрелище.

Александр Комаров ИА REGNUM В этом здании давным-давно размещалась школа номер 10. А в годы войны здесь был госпиталь. Теперь здание формально относится к школе-интернату, а фактически — заброшено. Даже мемориальной таблички нет

А школа №10 в 1960-е годы переехала в новое здание. В расположенном внутри музее боевой славы долгое время хранилась подшивка фронтовой газеты «На разгром врага».

Есть в городе и памятные места о людях, ковавших Победу в тылу. Фёдор Александрович Данилов, который с 1954 по 1984 год возглавлял Первоуральский Новотрубный завод, в 1943-м удостоился Сталинской премии первой степени за коренное усовершенствование технологии производства миномётных труб и деталей боеприпасов. Именем Данилова названа улица, на первом доме улицы — мемориальная доска, а рядом заложен сквер.

Александр Комаров ИА REGNUM Сквер Ф. А. Данилова

Александр Комаров ИА REGNUM Мемориальная доска на доме на улице, названной в честь Ф. А. Данилова

Со дня разгрома фашистской Германии и её сателлитов прошло 72 года. В России, на Урале, в Свердловской области помнят и чтят своих героев. И можно не сомневаться: память о подвиге предков потомки пронесут через долгие века.