Ростов-на-Дону, 3 мая, 2017, 21:01 — ИА Регнум. Интерпол документально подтвердил, что прекращает международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сегодня, 3 мая, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

«Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола», — пишет Кирасир.

По его словам, адвокатская компания JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, направила в Интерпол запрос с требованием обнародовать документы, свидетельствующие о том, что бывший президент Украины больше не находится в международном розыске.

Интерпол прислал адвокатам ответ, в котором сказано, что Янукович больше не разыскивается.

Кроме того, Интерпол удалил из своей базы данных всю информацию о сыне бывшего украинского президента — Александре Януковиче, который так и не был объявлен в международный розыск, хотя Генеральная прокуратура Украины направляла соответствующий запрос в Интерпол.

Национальная полиция Украины уже подтвердила эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Янукович был объявлен в международный розыск в январе 2015 года. Бывшему украинскому президенту вменялось в вину хищение крупных финансовых средств и соучастие в хищении финансовых средств, совершенные в больших размерах в составе организованной группы.

Однако уже в июле 2015 года адвокатской компании Joseph Hage Aaronson, представлявшая тогда интересы Януковича, заявила, что преследование Януковича прекращено, так как Интерпол счел все обвинения украинской стороны политически мотивированными.