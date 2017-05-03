Луганск, 3 мая, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Обострение военной обстановки фиксируется на Донецком и Луганском направлениях. Вчера, 2 мая, в Донбассе не стихали позиционные бои с применением артиллерии, танков, минометов, гранатометов, БМП, БТР и стрелкового оружия. Об этом 3 мая заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Mil-lnr.info Уничтоженный диверсант ВСУ

Спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики выпустили по позициям ЛНР 30 боеприпасов в результате трех нарушений режима прекращения огня. «Всего по территории республики было выпущено 30 мин и гранат», — уточнил Марочко.

Он сообщил, что бойцы ЛНР уничтожили разведывательно-диверсионную группу (ДРГ) ВСУ, пытавшуюся выйти в район Дебальцево (ДНР).

«Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов Народной милиции. В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся. То, что уничтоженная группа имела целью совершение диверсий на территории ЛНР, подтверждается ее вооружением и экипировкой», — сказал Марочко.

По его словам, на месте боя были захвачены три автомата, оборудованные приспособлениями для бесшумной стрельбы, тротиловые шашки, запалы и иные приспособления для изготовления взрывных устройств. Серийные номера автоматического оружия: ЛШ 1596, 1964 года выпуска; 6 081 599 1989 года выпуска и 577 391 1975 года выпуска.

«Среди личных вещей военнослужащих были обнаружены сотовые телефоны, на одном из которых имелись фотографии и видео, подтверждающие прохождение военнослужащими специальной подготовки. Кроме того, у диверсантов при себе не было никаких удостоверяющих документов, их форма не содержала знаков различия», — добавил Марочко.

Сайт ЛИЦ опубликовал фото тел украинских военных и их оружия.

Марочко не исключил, что уничтоженные украинские диверсанты могут быть причастны к подрыву автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления. Украинская сторона уже обратилась к нам с просьбой о передаче тел убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины, и мы обязательно сделаем это. Но прежде мы должны установить их личности. К сожалению, украинская сторона не идет на сотрудничество по вопросу возвращения тел своих солдат. Очевидно, им есть что скрывать», — рассказал Марочко.

В НМ ЛНР также допускают, что командование ВСУ, чтобы не портить статистику, могло записать членов ДРГ в число пропавших без вести или дезертиров ВСУ.

«По факту гибели этих трех диверсантов мы можем судить о правдивости и объективности заявлений представителей штаба так называемой АТО. Так, по заявлению (представителя киевского командования) Ярослава Чепурного, за 2 мая безвозвратных потерь среди украинских военнослужащих не было. Не исключено, что их, чтобы не портить статистику, уже записали в пропавших без вести или дезертиров… На месте боя захвачено два сотовых телефона, принадлежащих убитым украинским диверсантам. В них, помимо номеров сослуживцев, есть номера близких, родственников и друзей погибших. Сейчас эта информация обрабатывается», — подчеркнул Марочко.

Он также призвал жителей ЛНР сохранять спокойствие и быть бдительными в связи с активной деятельностью украинских ДРГ.

«Хочу предупредить противника о бесперспективности подобных попыток. Мы не допустим нарушения спокойствия и угрозу безопасности наших граждан, защитим их любой ценой», — пообещал представитель Народной милиции.

В то же время пресс-служба Центра взаимодействия с общественностью (ЦВО) Министерства внутренних дел ЛНР проинформировала, что в Новоайдарском районе (под контролем ВСУ) мародерствующие солдаты ВСУ едва не застрелили хозяина теленка, которого они на глазах у мужчины украли с пастбища.

«2 мая на горячую линию МВД ЛНР поступил звонок от гражданина 1979 года рождения, жителя села Муратово Новоайдарского района. По словам мужчины, утром 1 мая он отправил сына 2003 года рождения напоить бычка, привязанного на лугу за домом. Через пять минут подросток прибежал назад и сообщил, что животное забирают какие-то солдаты. Бросившись на место происшествия, заявитель увидел четырех вооружённых людей в форме с шевронами ВСУ, трое из которых грузили в заляпанный грязью микроавтобус УАЗ связанного телёнка. Четвёртый, увидав бегущего хозяина живности, сдёрнул с плеча автомат и произвёл несколько выстрелов мужчине под ноги, заставив того остановиться. После этого четвёрка грабителей села в машину и скрылась в направлении села Капитаново. В райотделе так называемой Нацполиции, куда сразу же обратился потерпевший, ему безапелляционно заявили, что им не нужен очередной «висяк», и нужно было самому следить за своей живностью. Тогда возмущённый мужчина решил позвонить на горячую линию МВД ЛНР. Факт внесён в книгу учёта происшествий и преступлений МВД ЛНР. Начата проверка», — отметили в ЦОВ.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера ВС Украины 44 раза нарушили режим прекращения огня.

«На Горловском направлении зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны 53-й омбр, с позиций которой по району Зайцево выпущено пять мин калибра 120 мм, 25 боеприпасов из различных видов гранатометов, применялось вооружение БМП, БТР и стрелковое вооружение. 27 нарушений отмечено на Донецком направлении», — сказал Басурин.

При этом украинские военные из 46-й одшбр, 72-й и 92-й омбр «выпустили восемь артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 24 танковых выстрела, 314 мин различного калибра, а также активно применяли ручные, автоматические гранатометы и стрелковое вооружение по районам населенных пунктов: Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Крутая Балка, Докучаевск, Спартак, аэропорту, Петровскому и Кировскому районам Донецка».

По его словам, на Мариупольском направлении украинские войска 14 раз нарушили режим тишины.

«Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Саханка, Ленинское и Коминтерново. Нами зафиксированы восемь танковых выстрелов, 29 мин калибра 82 и 120 мм и 125 боеприпасов из различных видов гранатометов, выпущенные противником по территории республики. В результате обстрелов ВСУ в Докучаевске погибла Рыщенко Валентина Григорьевна 1964 года рождения, три жилых дома в Минеральном повреждено», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что Украина продолжает выполнение своего плана по гуманитарной блокаде ДНР.

«Вчера с позиций 72-й омбр было нанесено целенаправленное огневое воздействие по линиям электропередач в районе Авдеевской промзоны, из них 10 ударов — с использованием 120-мм минометов и танков. Всего выпущено более 80 мин и снарядов. В результате обстрела Донецкая фильтровальная станция была в очередной раз обесточена. По данным нашей разведки, удары наносились представителями «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которым безразлично по кому стрелять. Поэтому повреждены опоры ЛЭП, находящиеся на территории, подконтрольной Украине, вблизи позиций ВСУ. И этот факт активно используется проукраинскими СМИ в обвинении нас в обстрелах. И все это происходит на фоне сегодняшнего прибытия в Авдеевку официальной делегации Евросоюза. То есть это очередная театральная постановка», — считает Басурин.

В свою очередь, 3 мая спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, семеро — получили ранения.

«Наибольшие потери приходятся на Авдеевку — один погибший и трое раненых воинов», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что вчера в Новоайдарском и Попаснянском районах (на Луганском направлении) резко возросло количество обстрелов из тяжёлого вооружения ЛНР.

Полковник проинформировал об обострении ситуации на Донецком направлении.

«Вчера активные боевые действия велись на Светлодарской дуге, в Зайцево и Авдеевке, причём, в отличие от Луганского направления, интенсивность миномётных обстрелов в несколько раз выше (выпущено около 180 мин)», — указал Лысенко.

Он сообщил, что вчера была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Это произошло в результате боев под Авдеевкой (под контролем ВСУ). Всего за прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 15 обстрелов со стороны ДНР, из них 12 — из тяжёлого вооружения.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении войска ДНР 30 раз нарушили режим тишины. В Красногоровке, Славном, Гнутово и Водяном позиции ВСУ попали под обстрел из тяжелого вооружения (выпущено до 25 мин). Лысенко также рассказал, что в Широкино украинские военные обнаружили две установленные противопехотные мины направленного действия МОН-50 1997 года выпуска.

Ближе к вечеру, 3 мая, пресс-центр штаба АТО в Facebook подтвердил, что вчера в районе Светлодарской дуги погибли трое украинских военных, спасая своего раненого товарища.

«Один из них, будучи раненым, чтобы не попасть в плен и уничтожить противника, привел в готовность к применению ручную гранату. Однако парню не удалось реализовать свой план. От ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Командование части организовало поиск военнослужащих. Тела были найдены, однако эвакуировать их не удалось из-за сильного огневого противодействия противника.

«В настоящее время проводится процедура по возврату тел военнослужащих. Однако враг продолжает манипулировать общественным мнением и пытается дискредитировать Вооруженные силы Украины. Так, на одном из российских сайтов появилась информация о принадлежности погибших украинцев к диверсионно-разведывательной группе, которая не соответствует действительности», — пояснили в штабе.