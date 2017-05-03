Тель-Авив, Израиль, 3 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Израиль откажется перечислить в ООН $1 млн из-за резолюции ЮНЕСКО, отрицающей правомерность его контроля над территорией Иерусалима, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 2 мая сообщает Associated Press.

Godot13 Иерусалим

Нетаньяху назвал резолюцию ЮНЕСКО «абсурдной» и заявил, что «систематическое преследование» со стороны агенства ООН по культуре имеет свою цену.

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Выступая на заседании кабинета министров в среду, 3 мая, Нетаньяху завяил, что Израиль не будет сидеть сложа руки, поскольку учреждение ООН пытается оспорить суверенитет Израиля над Иерусалимом.

Напомним, резолюция ЮНЕСКО подвергла критике израильские раскопки в Восточном Иерусалиме. В ЮНЕСКО считают, что раскопки нарушают международное право.

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В марте официальные представители Израиля заявили о сокращении финансирования ООН на $2 млн из-за антиизраильских голосований в Совете по правам человека ООН (СПЧ). Ежегодные отчисления Израиля в бюджет ООН достигают $11 млн.