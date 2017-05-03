Вашингтон, 3 мая, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что возобновление активного взаимодействия США и России является одним из первоочередных приоритетов Вашингтона. Он сообщил об этом сегодня, 3 мая, в ходе открытой встречи с работниками Государственного департамента, передают американские СМИ.

William Munoz Рекс Тиллерсон

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией. Разумеется, они (российская сторона — ИА REGNUM ) являются частью взаимодействия по Сирии», — сказал государственный секретарь США.

Ранее Тиллерсон заявил, что телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом был очень конструктивным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеупомянутый телефонный разговор состоялся 2 мая. Лидеры двух стран условились наладить совместную работу по комплексному урегулированию международных проблем.

Также Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия).

Кроме того, Путин призвал Трампа к сдержанности и снижению уровня напряженности как на Ближнем, так и на Дальнем Востоке.