Лондон, 3 мая, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Европейский союз пытается повлиять на результаты досрочных парламентских выборов в Соединенном королевстве. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает ВВС.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

«Позиция Великобритании в Европе представлена континентальной прессой в искажённом виде. Переговорная позиция Еврокомиссии ужесточилась. Из уст европейских политиков и официальных лиц звучат угрозы», — заявила Мэй.

Глава британского правительства считает, что руководство Евросоюза делает это, чтобы повлиять на исход досрочных парламентских выборов, которые пройдут в Великобритании 8 июня.

«События последних дней показали, что, какими бы ни были наши устремления и насколько разумными ни являлись бы позиции других европейских лидеров, в Брюсселе есть люди, которые не хотят, чтобы эти переговоры завершились успехом», — добавила Мэй, имея в виду переговоры о выходе Великобритании из ЕС.

Ранее Мэй уже заявляла, что оппоненты Великобритании ищут способы сорвать переговоры по выходу Соединенного королевства из Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы. Эксперты указывают, что Мэй затеяла это голосование под предлогом «сплочения нации», чтобы упрочить позиции Консервативной партии в парламенте.